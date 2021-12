Σπέτσια: Νίκησε τη Νάπολι χωρίς να κάνει ούτε ένα σουτ στο στόχο (vid)

Η Σπέτσια κατάφερε να φύγει με τη νίκη (1-0) από την έδρα της Νάπολι με 1-0, χωρίς να κάνει ούτε ένα σουτ στον στόχο.

Η Νάπολι... αυτοκτόνησε εντός έδρας, αφού ηττήθηκε 1-0 από τη Σπέτσια. Αυτή η ήττα ήταν και η τρίτη σερί στο «Diego Armando Maradona», ενώ παράλληλα έμεινε στο -7 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Τιάγκο Μότα εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς, αφού ο Χουάν Ζεσούς έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με αυτόν τον τρόπο η Σπέτσια έγινε η πρώτη ομάδα που κέρδισε έναν αγώνα πρωταθλήματος χωρίς να επιχειρήσει ούτε ένα σουτ στην αντίπαλη εστία, για πρώτη φορά από τη σεζόν 2004/05.

Μετά από αυτό το τρίποντο, η Σπέτσια βρίσκεται πέντε πλέον βαθμούς μπροστά από την υποψήφια για υποβιβασμό Τζένοα.

1 - #Spezia are the first side to have won a Serie A game without firing any shot on target since Opta started to collect this data (since 2004/05). Uproar.#NapoliSpezia #SerieA pic.twitter.com/ZvcWpDZFDJ