Βλάχοβιτς: Ο πιο πολυσυζητημένος στράικερ της Serie A δεν είχε κοστίσει ούτε 2 εκατ.ευρώ... (vid)

Η Φιορεντίνα του έδωσε την ευκαιρία, όμως, δεν καλύπτει πλέον τις φιλοδοξίες του. Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, από το πουθενά και τα 1,9 εκατ.ευρώ, ανοίγει τα φτερά του μπροστά στα αντίπαλα δίχτυα αλλά και στο μεταγραφικό σκηνικό...

Πριν από τρία χρόνια, αποτέλεσε μια κίνηση για το μέλλον. Μια επένδυση της Φιορεντίνα που έβγαλε από τα ταμεία της ένα ποσό που δεν έφτασε ούτε καν στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Εν έτει 2021 ο Ντούσαν Βλάχοβιτς έχει ξεπληρώσει και με το παραπάνω αυτό το ποσό. Οι «βιόλα» είναι από τις ομάδες που έχουν συγκεντρώσει ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας του Σέρβου και των γκολ που πετυχαίνει.

Και φυσικά η διεκδίκηση της ευρωπαϊκής συμμετοχής την επόμενη σεζόν εξιτάρει τον κόσμο της πανέμορφης Φλωρεντίας...

Τα 33 τέρματα σε ένα ημερολογιακό έτος στην Serie A και η ισοφάριση του ρεκόρ που είχε φτιάξει ο Κριστιάνο Ρονάλντο από τη δική του παρουσία στη Γιουβέντους φάνηκαν σαν ένα μεγάλο σπριντ του Βλάχοβιτς μετά τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, τον περασμένο Οκτώβρη.

Ο νεαρός επιθετικός της Φιορεντίνα σε αυτό το δίμηνο κατάφερε να σκοράρει 12 φορές στο πρωτάθλημα και φυσικά την Τετάρτη έχει την τεράστια ευκαιρία να κάνει εντελώς δική του την καλύτερη επίδοση τερμάτων σε ένα έτος, στο ματς απέναντι στην Βερόνα πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων. Δεύτερος σκόρερ στο ίδιο διάστημα από τον Οκτώβριο, είναι ο Σιμεόνε με 10 τέρματα στην Ελλάς Βερόνα κι έπειτα έρχεται ο Τσίρο Ιμόμπιλε με 7 γκολ.

Επιπλέον, ο Βλάχοβιτς είναι ένας εκ των 55 ποδοσφαιριστών στην Serie A που συμμετέχει σε 10+ καταγεγραμμένες καθαρές φάσεις για γκολ για την ομάδα του, όντας εκείνος στον οποίο έπεσε ο κλήρος για το σκοράρισμα. Και φυσικά είναι ο κορυφαίος σε αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που κάνει γκολ με τουλάχιστον 10 στιγμές μπροστά από την αντίπαλη εστία. Έχει ποσοστό 81,8% και είναι ο καλύτερος και στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το περασμένο καλοκαίρι και όπως αναφέρεται στον ισπανικό Τύπο, ο Βλάχοβιτς είχε γίνει στόχος της Μπαρτσελόνα. Και αυτή τη στιγμή ο Τσάβι παρουσιάζεται ως ένας από τους «θαυμαστές» του 21χρονου, με τον κόουτς των Καταλανών να τον χαρακτηρίζει «Σέρβο Χάαλαντ» και να εκτιμά τρομερά τις ικανότητές του.

Η αξία του είχε φτάσει σε επίπεδα που ασφαλώς και θα είχε τεράστιο όφελος για τους «βιόλα» αν αποφάσιζαν να τον παραχωρήσουν πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν, όμως, πήραν το ρίσκο να τον κρατήσουν και φέτος.

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς είτε το πήρε προσωπικά είτε αποφάσισε να έχει μια τελευταία εξαιρετική σεζόν με την βιόλα εμφάνιση, έφτασε να κάνει... παπάδες. Και κάπως έτσι τα 18 εκατομμύρια ευρώ που φερόταν να έχει προσφέρει η Μπαρτσελόνα για εκείνον, αυτή τη στιγμή φαντάζουν ελάχιστα μπροστά σε αυτά που πραγματικά μπορεί να εξασφαλίσει η Φιορεντίνα.

Αν σκεφτεί κανείς πως η αντικειμενική του αξία αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 60 εκατομμύρια και πως με περίπου τόσα η Ατλέτικο βρήκε κλειστή πόρτα όταν προσπάθησε για τον παίκτη, η ομάδα του Βιντσέντζο Ιταλιάνο πάει για τα πολλά...

Έχει φτάσει πλέον σε αυτό το σημείο που στη συγκεκριμένη ηλικία, με όσα έχει καταφέρει και με το μυαλό του να βάζει όλο και ψηλότερους και πιο λαμπερούς στόχους, η Φιορεντίνα δεν μπορεί να τον κρατήσει. Θέλει να φύγει υπερήφανος και φυσικά έχοντας τιμήσει και με το παραπάνω το κλαμπ που τον πίστεψε πίσω στο 2018.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ξέρει πως μπορεί να φέρει στους «βιόλα» μια... μαγική προσφορά (περίπου 4,5 εκατ.ευρώ το χρόνο) ώστε να τον παραχωρήσουν. Ο CEO της Φιορεντίνα, Τζο Μπαρόνε, πριν από λίγες μέρες είχε αναφέρει: «Μαζί με τον εκπρόσωπό του, ο Ντούσαν έχει απορρίψει την πρόταση ανανέωσης που του κάναμε για ένα νέο συμβόλαιο.

Μπορώ να αναφέρω ότι ήταν η καλύτερη προσφορά που έχει κάνει ο σύλλογος στα χρονικά για ανανέωση συνεργασίας με κάποιον ποδοσφαιριστή». Σε αυτές τις εποχές του επαγγελματικού ποδοσφαίρου με τους «κουμπαράδες» να σπάνε συνεχώς, οι «βιόλα» παραδέχονται πως ο 21χρονος έγινε ο λόγος για τον οποίο έκαναν την μεγαλύτερη υπέρβαση στο οικονομικό κομμάτι.

Dušan Vlahović took his Serie A tally to 16 goals in 2021-22 with another strike in Fiorentina's 2-2 draw with Sassuolo yesterday.



Still on 21-years-old & undoubtedly on the radar of club in the January transfer window. Are those numbers sustainable, we'll see... pic.twitter.com/1ons0qYQfM