Ο τρομερός Βλάχοβιτς έφτασε τα 33 γκολ στο 2021 και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κριστιάνο (vid)

Απίστευτος, μοναδικός, ανεπανάληπτος. Στα 21 του χρόνια ο Ντούσαν Βλάχοβιτς έφτασε τα 33 τέρματα στο ιταλικό πρωτάθλημα μέσα στο ημερολογιακό έτος 2021 και ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι το σπουδαιότερο περιουσιακό στοιχείο των «βιόλα» κι αυτό φρόντισε να το αποδείξει σε ακόμη ένα παιχνίδι, αυτή τη φορά απέναντι στην Σασουόλο του Γιώργου Κυριακόπουλου.

Ο 21χρονος Σέρβος στράικερ βρήκε γι' ακόμη ένα ματς αντίπαλα δίχτυα, μιας και μείωσε σε 2-1 για την Φιορεντίνα και με αυτόν τον τρόπο έγραψε ιστορία.

