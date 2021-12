Σαμπντόρια: Ο Γκαμπιαντίνι σκόραρε, έγινε αλλαγή και μετά μέτρησε το γκολ! (pics)

Αυτό δεν είχε συμβεί ξανά και να που έγινε στην εποχή του VAR, με τον Μανόλο Γκαμπιαντίνι να πανηγυρίζει γκολ του... στον πάγκο, αφού πρώτα έγινε αλλαγή και μετά μέτρησε τελικά το τέρμα που πέτυχε!

Η Σαμπντόρια πήρε το μεγάλο Derby della Lanterna απέναντι στη Τζένοα το βράδυ της Παρασκευής φτάνοντας στο τελικό 3-1, με τον Γκαμπιαντίνι να σκοράρει δις και να τον συνοδεύει στα γκολ ο Καπούτο.

Ο Ματία Ντέστρο ήταν εκείνος που μείωσε για την Τζένοα στο 78ο λεπτό, ωστόσο, το ματς στο «Λουίτζι Φεράρις» είχε κάτι που μέχρι στιγμής δεν είχαμε αντικρίσει, αλλά σε αυτή τη ζωή θα πρέπει να τα περιμένουμε τελικά όλα.

Ο Γκαμπιαντίνι όταν πέτυχε το δεύτερο τέρμα του στο 67ο λεπτό, έγινε αμέσως μετά αλλαγή για την Σαμπντόρια, όμως, πήρε στον VAR τρία λεπτά για να καταλάβει αν υπήρχε οφσάιντ ή όχι στη φάση.

Έτσι, όταν τελικά βγήκε η απόφαση και το γκολ μέτρησε κανονικά – το τρίτο της Σαμπντόρια – ο σκόρερ πανηγύρισε στον πάγκο, αφού είχε αντικατασταθεί!

Genoa 0 Sampdoria 3. Gabbiadini's goal was disallowed, he was subbed off and his goal was awarded 3 minutes later #GenoaSamp pic.twitter.com/K6UCPUtY2a