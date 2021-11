Νάπολι: Σοβαρός τραυματισμός για Οσιμέν, μένει τουλάχιστον για ένα μήνα εκτός

Ο Βίκτορ Οσιμέν θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο ντέρμπι με την Ίντερ.

Η Νάπολι γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, μιας κι έφυγε με άδεια χέρια από την έδρα της Ίντερ (3-2). Βέβαια, οι άνθρωποι των «παρτενοπέι» εκτός από το αρνητικό αποτέλεσμα, ανησυχούν και για την κατάσταση του Βίκτορ Οσιμέν.

Ο Νιγηριανός διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε σε εναέρια σύγκρουσή του με τον Σκρίνιαρ και η Νάπολι ανακοίνωσε πως ο παίκτης υπέστη πολλαπλά μετατοπισμένα κατάγματα της κόγχης και του αριστερού ζυγωματικού.

Ετσι θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και μάλιστα να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα. Η Νάπολι από την πλευρά της θα χρειαστεί να βρει άλλες λύσεις στην επίθεση της μιας και ο κορυφαίος σκόρερ της με εννέα τέρματα, θα παρακολουθεί τα παιχνίδια της ομάδας του από τις εξέδρες.

