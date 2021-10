Η Μίλαν έχει στην Ακαδημία της 13χρονο υπερ-σκόρερ, με 483 γκολ σε 87 παιχνίδια!

Το όνομά του είναι Φραντσέσκο Καμάρντα, αγωνίζεται από τα οκτώ του στην Ακαδημία της Μίλαν και με 483 γκολ σε 87 (!) αναμετρήσεις μάλλον θα μας απασχολήσει και στο μέλλον.

Οι αριθμοί του «ζαλίζουν». Η ηλικία του δεν είναι δα και τόσο αμελητέα για να μην έχει αντίπαλο. Κι όμως, κάπως έτσι πρέπει να έχουν τα πράγματα με τον 13χρονο ανερχόμενο στράικερ της Μίλαν, Φραντσέσκο Καμάρντα, ο οποίος έχει αφήσει άφωνη την ποδοσφαιρική Ιταλία με τα κατορθώματά του στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες.

Ο νεαρός φορ αγωνίζεται εδώ και πέντε χρόνια, από τα 8 του, στα τμήματα υποδομής των Ροσονέρι και μέχρι σήμερα φέρεται να έχει βάλει τη μπάλα στο πλεκτό 483 φορές, σε μόλις 87 αναμετρήσεις! Όπερ σημαίνει ότι κατά μέσο όσο σκοράρει περισσότερα από πέντε τέρματα ανά αγώνα! Εξωπραγματικές επιδόσεις, παρά τη διαφορετική πραγματικότητα που ισχύει σε κατηγορίες όπως η Κ-14, τις οποίες πιστοποιεί και ο διπλωματούχος σκάουτερ της ιταλικής ομοσπονδίας, Sciabolata Morbida!

13-year old Franscesco Camarda has been putting up some crazy numbers for AC Milan’s youth teams.



2017/2018: 247 goals in 40 games

2018/2019: 172 goals in 31 games

2019/2020: 64 goals in 16 games



483 goals in 87 games (5.5 goals per game on average). pic.twitter.com/nI1o4Yuk8d