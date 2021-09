Τζένοα: Ο Ντέστρο σκόραρε κρατώντας ένα μπουκάλι νερό (pic & vid)

Ο Ματία Ντέστρο της Τζένοα βρήκε δίχτυα στην αναμέτρηση με την Βερόνα, κρατώντας με το αριστερό του χέρι του ένα μπουκάλι νερό.

Μετά από ένα θεαματικό παιχνίδι, Τζένοα και Βερόνα αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 και μοιράστηκαν βαθμούς.

Ο Ματία Ντέστρο ήταν αυτός ο οποίος σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και τρίτο για τη Τζένοα διαμορφώνοντας το προσωρινό 3-2. Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης είναι ότι τη στιγμή που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κρατούσε στο χέρι του ένα μπουκάλι νερό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 30χρονος Ιταλός επιθετικός, τόνισε ότι δεν ήξερε που να το πετάξει κι έτσι αποφάσισε να το κρατήσει.

«Στο τέλος του αγώνα ήμουν πολύ κουρασμένος, είχα κράμπες και ήθελα να πιω λίγο νερό. Αλλά μετά δεν ήξερα που να το πετάξω και αποφάσισα να το κρατήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντέστρο, ο οποίος κόντρα στη Βερόνα σκόραρε δύο τέρματα.

Genoa striker Mattia Destro has just scored a goal vs Hellas Verona with a bottle of water in his hand 😁🎥pic.twitter.com/a30gxvXzeP