Μπερνάρντο Σίλβα: Συμφώνησε με τη Μίλαν, απομένει η έγκριση της Σίτι (pic)

Η Μίλαν τα βρήκε σε όλα με τον Μπερνάντο Σίλβα για την έναρξη της συνεργασίας και το μόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συμφωνίας είναι η έγκριση της Μάντσεστερ Σίτι.

Επειτα από τέσσερα χρόνια, 203 συμμετοχές. 35 γκολ, τρία πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο FA ο κύκλος του Μπερνάρντο Σίλβα στην Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως ολοκληρώνεται.

Ηταν γνωστό ότι επιθυμία του 26χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού είχε ζητήσει από τους ιθύνοντες των «Πολιτών» να αποχωρήσει από το ρόστερ μιας και επιθυμία του είναι να δοκιμάσει τις δυνατότητες του σε άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Οπως επισημαίνεται από τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ ο Μπερνάρντο Σίλβα ήρθε σε συμφωνία με τη Μίλαν για να συνεχίσει την καριέρα του στην ιταλική ομάδα και πλέον το μόνο που απομένει είναι το «πράσινο» φως της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή για την υπόθεση της μεταγραφής του Πορτογάλου άσου και δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα, να υπάρξει και συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, προκειμένου ο Σίλβα να ντυθεί στα «ροσονέρι».

🤝Bernardo Silva has agreed with #ACMilan on personal terms.



📞👥Conversations continue on financial terms between AC Milan and #ManchesterCity.



✍️Believes that both sides will reach an agreement.#ManCity | #MCFC | #SempreMilan

👇https://t.co/BwgPivr3jn pic.twitter.com/vkeo1thzbm