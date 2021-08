Λοκατέλι - Γιουβέντους: «Έκλεισε» το deal με τη Σασουόλο στα 35 εκατ. ευρώ (pic & vid)

Οριστικά στη Γιουβέντους θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μανουέλ Λοκατέλι, με τη Γηραιά Κυρία να δίνει τα «χέρια» με τη Σασουόλο για τον δανεισμό του Ιταλού διεθνή χαφ με οψιόν αγοράς στα 35 εκατ. ευρώ.

Ήταν ο διακαής της πόθος εδώ και δύο χρόνια. Τον κυνηγούσε σταθερά, όμως, εκείνος «αντιστεκόταν» και δεν έπαιρνε την απόφαση για το βήμα παραπάνω. Μετά το εξαιρετικό πρώτο μισό στο φετινό Euro και τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, τελικά ο Μανουέλ Λοκατέλι αλλάζει «στέγη» και η Γιουβέντους εκπληρώνει τον στόχο της με την απόκτηση του 23χρονου χαφ από τη Σασουόλο.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, το deal είναι οριστικό και αφορά δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς στα 35 εκατομμύρια ευρώ, με τον Λοκατέλι να υπογράφει συμβόλαιο για πέντε χρόνια, ως το 2026, με ετήσιες απολαβές στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Gianluca Di Marzio, ο δανεισμός ισχύει για δύο χρόνια και η οψιόν αγοράς θα καταβληθεί στους Νεροβέρντι το καλοκαίρι του 2023.

FINALLY! Juventus have reached an agreement with Sassuolo for the transfer of Locatelli. [@romeoagresti] #juvelive pic.twitter.com/tiwRsKb4IP