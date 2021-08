Σαμπντόρια: Ο Θόρσμπι άλλαξε αριθμό φανέλας λόγω της κλιματικής αλλαγής

O Μόρτεν Θόρσμπι δίνει την ασίστ και στους άλλους ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και να βοηθήσουν τον πλανήτη!

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές του κόσμου και οι επιπτώσεις είναι δραματικές. Πυρκαγιές, ακραίος καύσωνας, πλημμύρες, η κλιματική αλλαγή χειρότερη από τις προβλέψεις και χρειάζονται άμεσα μέτρα για τη σωτηρία του πλανήτη. Μάλιστα, ο Μόρτεν Θόρσμπι, ο παίκτης της Σαμπντόρια αποφάσισε να αλλάξει αριθμό φανέλας και να στείλει τι δικό του μήνυμα για την κλιματική αλλαγή. Ετσι, θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 2 αυτή την σεζόν για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, μιας και ο αριθμός αντιπροσωπεύει έναν μακροπρόθεσμο παγκόσμιο στόχο θερμοκρασίας της συμφωνίας του Παρισιού.

Περισσότερες από 200 χώρες δεσμεύτηκαν για σταθεροποίηση της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

We are all living through these extraordinary times. By making the right decisions the next 10 years, we can create a rich, thriving and sustainable future for ourself and all life on earth. This is a game we can not afford to lose. #WePlayGreen pic.twitter.com/qy46i5KXSg