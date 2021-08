Ζιρού: «Θα συμπληρώσω τον Ζλάταν στη Μίλαν» (vid)

Ο Ολιβιέ Ζιρού υποστήριξε ότι θα έχει άριστη συνεργασία με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στη Μίλαν και θα συμπληρώσει τον Σουηδό επιθετικό.

Ο Ολιβιέ Ζιρού χρειάστηκε μόνον πέντε λεπτά στο ντεμπούτο του με τη Μίλαν για να βρει δίχτυα, στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Νις το Σάββατο (31/8) και οι οπαδοί των Ροσονέρι κάνουν όνειρα για το δίδυμο του 34χρονου Γάλλου με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Ο Ζιρού αποθέωσε τον 39χρονο Σουηδό και τόνισε ότι μπορεί να τον συμπληρώσει στο ματς της Μίλαν. «Νομίζω ότι ο Ίμπρα παίζει περισσότερο ως δεκάρι, θέλει να οργανώνει το ματς. Μπορούμε να τα πάμε καλά και να τον συμπληρώσω με τα δικά μου χαρακτηριστικά. Είναι εύκολο να συνεργαστείς με τέτοιους παίκτες, έχουν μεγάλη προσωπικότητα. Θέλω να αποδείξω ότι μπορούμε να παίξουμε μαζί», τόνισε ο Ζιρού για τον Ιμπραΐμοβιτς.

Υπενθυμίζεται ότι η Μίλαν αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό σε φιλική αναμέτρηση στην Τεργέστη στις 14 Αυγούστου (21:30).

Giroud header on his AC Milan debut off the bench @_OlivierGiroud_ pic.twitter.com/ZWYjcMUEwn