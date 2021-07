Οπαδοί σε Χισάι για το «Bella Ciao»: «Είσαι σκουλήκι, η Λάτσιο είναι φασιστική» (pics)

Καθόλου καλά δεν ξεκίνησε η καριέρα του Χισάι στη Λάτσιο, με τους οπαδούς της ομάδας να τον χαρακτηρίζουν «σκουλήκι», επειδή τραγούδησε το Bella Ciao και του κάνουν σαφές ότι η ομάδα της Ρώμης είναι φασιστική!

Ο Ελσίντ Χισάι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λάτσιο και είπε να συστηθεί στους νέους του συμπαίκτες με το «Bella Ciao».

Αυτό δεν άρεσε καθόλου στα ακροδεξιά στοιχεία που υποστηρίζουν την ομάδα της Ρώμης με αποτέλεσμα να ανεβάσουν μέχρι και πανό υπέρ του φασισμού σε κεντρική γέφυρα της ιταλικής πρωτεύουσας με το μήνυμα:

«Χισάι σκουλήκι, η Λάτσιο είναι φασιστική».

Πριν οδηγηθούν σ' αυτήν την κίνηση, μάλιστα, ζήτησαν από τον Χισάι να απολογηθεί ζητώντας συγγνώμη ενώ ήθελαν μέχρι και να τον συναντήσουν σε εστιατόριο που δειπνούσε όλη η ομάδα.

Η στάση των τιφόζι της Λάτσιο παραμένει αδιάλλακτη και μάλιστα ένας από τις ηγετικές μορφές της εξέδρας των λατσιάλι, ο Φράνκο Κονσταντίνο σχολίασε μιλώντας στο ιταλικό πρακτορείο «Adnkronos»:

«Ιστορικά, οι οπαδοί μας ήταν πάντα κοντά στην ακροδεξιά. Το λέω αυτό με υπερηφάνεια. Το να τραγουδάει κάποιος το "Bella Ciao" φορώντας τη φανέλα της Λάτσιο είναι απολύτως τρελό. Εκανε λάθος ο Χισάι και δεν υπάρχουν δικαιολογίες γι' αυτό».

