Ζιρού: «Στα 35 μου νιώθω σαν μικρό παιδί, θέλω πρωτάθλημα με τη Μίλαν» (vid)

Ο Ολιβιέ Ζιρού μοιάζει αποφασισμένος να βοηθήσει τη νέα του ομάδα να πετύχει τους στόχους, με τον ίδιο να τονίζει πως επιθυμία του είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Γάλλος στράικερ αποχώρησε από την Τσέλσι, μετά από 119 συμμετοχές, 39 γκολ και 14 ασίστ. Πλέον από τη νέα σεζόν, θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Μίλαν φορώντας το «9» στην πλάτη του, με την οποία υπέγραψε για τα επόμενα δύο χρόνια – με οψιόν ανανέωσης ενός ακόμη.

Στις δηλώσεις που πραγματοποίησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, ο Ολιβιέ Ζιρού μίλησε για τους προσωπικούς του στόχους, λέγοντας χαρακτηριστικά πως νιώθει σαν μικρό παιδί παρά το γεγονός ότι διανύει το 35ο έτος της ηλικίας του.

«Αισθάνομαι σαν παιδί, ακόμη και αν είμαι σχεδόν 35 ετών. Ως παιδί τα είδωλά μου ήταν ο Παπέν, ο Σεβτσένκο και προφανώς ο Μαλντίνι. Η Μίλαν με έκανε να ονειρεύομαι, ήμουν επίσης οπαδός του Φαν Μπάστεν. Πολλοί σπουδαίοι παίκτες έχουν περάσει από ένα τόσο διάσημο σύλλογο στην Ευρώπη. Η ομάδα έχει μια μεγάλη ευρωπαϊκή παράδοση και γι’ αυτό αποφάσισα να έρθω εδώ, για να παίξω στο Champions League και ελπίζω να επιτύχουμε υπέροχα πράγματα μαζί. Θα είμαι επίσης κοντά στην οικογένειά μου που είναι από τη Γκρενόμπλ. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και δεν μπορώ να περιμένω να παίξω το πρώτο παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζιρού.

