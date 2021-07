Serie A: Τέλος το πράσινο χρώμα από τις φανέλες των ομάδων απ' το 2022 (pic)

Η Serie A αποφάσισε να απαγορεύσει το πράσινο χρώμα από τις εμφανίσεις των ομάδων για τη νέα σεζόν, μετά από αίτηση των εταιριών που καλύπτουν τηλεοπτικά τα παιχνίδια.

Σε μία πρωτότυπη απόφαση, η οποία θα συζητηθεί, προχώρησε η Serie A καθώς ανακοίνωσε στις ομάδες, ότι από τη σεζόν 2022/23 θα απαγορεύεται να φοράνε φανέλες που βασικό χρώμα θα είναι το πράσινο, ενώ το ίδιο θα ισχύει και για τα σορτσάκια και τις κάλτσες.

Αυτό συμβαίνει μετά από αίτηση των εταιριών που καλύπτουν τηλεοπτικά τα παιχνίδια, καθώς υποστηρίζουν πως το πράσινο χρώμα στη φανέλα αναμειγνύεται με το χρώμα του αγωνιστικού χώρου και μπερδεύει στο μάτι του τηλεθεατή.

Πάντως τη σεζόν που μας πέρασε η Αταλάντα είχε πράσινη εμφάνιση στη δεύτερη φανέλα της, ενώ πρασίνου χρώματος ήταν και η δεύτερη φανέλα της Λάτσιο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται πως θα το έχει η Σασουόλο, μιας και η βασική της εμφάνιση έχει μέσα το πράσινο χρώμα, μαζί με το μαύρο.

Serie A has banned the color green from all kits from the 2022-23 season.



Sassuolo play in green 😅 pic.twitter.com/O8Ql9gOvmt