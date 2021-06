Συμφώνησε με Ζιρού η Μίλαν (pic)

Η Μίλαν φαίνεται πως τα έχει βρει σε όλα με τον Ολιβιέ Ζιρού, με τον Γάλλο επιθετικό της Τσέλσι λέει το «ναι» σε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Μπορεί πρόσφατα ο Ολιβιέ Ζιρού να ανανέωσε τη συνεργασία του με την Τσέλσι γι' ακόμη μία σεζόν, ωστόσο δύσκολα θα παραμείνει κάτοικος «Στάμφορντ Μπριτζ».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ολιβιέ Ζιρού ήρθε σε συμφωνία με τη Μίλαν, για να συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο για λογαριασμό της.

Ο Γάλλος στράικερ τα βρήκε σε όλα με τους «ροσονέρι» για συνεργασία διάρκειας τριών ετών, με την Τσέλσι όμως να παραμένει ανένδοτη. Συγκεκριμένα, οι «μπλε» δεν πρόκειται να τον αφήσουν να αποχωρήσει από το ρόστερ με το αζημίωτο.

Μάλιστα, ο Ιταλός ρεπόρτερ τονίζει πως οι άνθρωποι της Μίλαν, εξετάζουν επίσης και τις περιπτώσεις των Χακίμ Ζίγιεχ και Τιεμουέ Μπακαγιοκό, αλλά καμία από αυτές δεν είναι τόσο προχωρημένη όσο του Ζιρού.

AC Milan are in talks with Chelsea to sign Olivier Giroud as main target -

personal terms already agreed until June 2023. 🔴 #CFC



AC Milan asked also for Hakim Ziyech and Tiemoué Bakayoko as opportunities - but nothing advanced yet. Chelsea won’t make any discount. 🔵 @SkySport