Φαβορί για τον πάγκο της Ίντερ ο Σάρι (pic)

Ο Ιταλός προπονητής συνεχίζει να βρίσκεται εδώ κι ένα χρόνο χωρίς ομάδας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επιθυμία του Μαουρίτσιο Σάρι είναι να κάτσει στο τιμόνι της ομάδας από την αρχή της σεζόν κι όχι στη μέση.

Από τη στιγμή που η σεζόν στα περισσότερα πρωταθλήματα ολοκληρώθηκαν ο 62χρονος τεχνικός ετοιμάζεται για το «come-back» του. Η Φιορεντίνα προσπάθησε να τον πείσει και να αναλάβει τα ηνία των «βιόλα», αλλά η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική κι έτσι προχώρησε στην πρόσληψη του Τζενάρο Γκατούζο.

Η Τότεναμ, από την άλλη τον έχει εδώ κι αρκετό καιρό στη λίστα της, αλλά οι οικονομικές απολαβές του φαίνεται να είναι απαγορευτικές για τα «σπιρούνια». Από την άλλη όμως η ομάδα, η οποία φαίνεται πως είναι το μεγάλο φαβορί για να προσλάβει τον Μαουρίτσιο Σάρι, είναι η Ίντερ.

Οι «νερατζούρι» σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα βρίσκονται σε συνεχείς επαφές μαζί του για το ενδεχόμενο συνεργασίας. Ο έμπειρος προπονητής είναι θετικός στο να επιστρέψει στην Ιταλία και δεν αποκλείεται μάλιστα το προσεχές διάστημα να συμφωνήσει με την Ίντερ ώστε να αντικαταστήσει το κενό που άφησε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ο Αντόνιο Κόντε!

Inter have initiated contacts with Maurizio Sarri He could be the replacement for Conte. [@DanViti] #Inter pic.twitter.com/ZQXbOOYYH8

— RouteOneFootball (@Route1futbol) May 27, 2021