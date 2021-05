Η Μίλαν του Ζλάταν και του Πιόλι έσπασε όλες τις κατάρες! (vids)

bwin – Δες τον αγώνα Γρανάδα - Ρεάλ Μαδρίτης σε live streaming*. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Εφτά φορές σκόραραν οι παίκτες του Στέφανο Πιόλι το βράδυ της Τετάρτης απέναντι στην «Γκρανάτα» πραγματοποιώντας ιστορικό ξέσπασμα στην τελική ευθεία της Serie A προκειμένου να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους στο επόμενο Champions League.

Δυο γκολ ο Τεό Ερνάντες, τρία ο Ρέμπιτς που έφτασε ξανά σε διψήφιο αριθμό τερμάτων στο ιταλικό πρωτάθλημα και πέντε από τα συνολικά εφτά γκολ της Μίλαν επιτεύχθηκαν στο δεύτερο μέρος, με την Τορίνο να μην ξέρει πως να σταματήσει το κοντέρ και... πότε θα τελειώσει το «μαρτύριό» της.

Η Μίλαν σταμάτησε στα 7 τέρματα το βράδυ της Τετάρτης και έφτασε σε επιδόσεις που είχε να δει τουλάχιστον δυο δεκαετίες! Για την ακρίβεια, ήταν η πρώτη φορά έπειτα από το 2001 που πέτυχε 6+ τέρματα σε εκτός έδρας αναμέτρηση στην Serie A, με αποτέλεσμα να θυμηθεί το τρομερό 6-0 στο ντέρμπι απέναντι στην Ίντερ πίσω στον Μάιο εκείνου του έτους.

Μάλιστα, η φετινή ήταν μόλις η δεύτερη φορά που οι «ροσονέρι» σκοράρουν 6+ φορές δίχως αντίκρισμα σε εκτός έδρας «μάχη» με την Τορίνο! Το πρώτο παιχνίδι ήταν το μακρινό 1951 και ολοκληρώθηκε με clean sheet για τους φιλοξενούμενους, όπως έγινε και φέτος.

Όσο για την αμέσως προηγούμενη αναμέτρηση που η Μίλαν κατάφερε να βρει εφτά φορές τον δρόμο για τα δίχτυα, αλλά παραβιάστηκε και η δική της εστία, ήταν τον Οκτώβρη του 1992, όταν τότε ένα ματς απέναντι στην Φιορεντίνα είχε ολοκληρωθεί με το εντυπωσιακό 7-3.

6 - #ACMilan have scored 6+ goals in Serie A away from home for the first time since May 2001 v Internazionale and for the second time away against Torino in the competition (previously in 1951). Avalanche.#TorinoMilan #SerieA pic.twitter.com/qLkbuG39Jv

— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 12, 2021