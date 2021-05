Η Ryanair τρολάρει τον… άτιτλο με την Τότεναμ Μουρίνιο, για την συμφωνία του με την Ρόμα

Σε ένα τρολάρισμα από τα… λίγα προχώρησε αεροπορική εταιρία μετά την είδηση της συμφωνίας του Ζοζέ Μουρίνιο με την Ρόμα.

Η Ryanair εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να διαφημίσει τις πτήσεις της από το Λονδίνο στη Ρώμη, αναφέροντας πως ο Πορτογάλος τεχνικός θα μπορεί να ταξιδέψει… οικονομικά στον νέο του προορισμό, ξοδεύοντας μόλις 15 λίρες…

Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Στο ποστάρισμα που έκανε στο twitter, έστειλε… μήνυμα στον Μουρίνιο, αναφέροντας πως περιμένει μόνο μία αποσκευή στην πτήση του από την στιγμή που στην Τότεναμ δεν κατάφερε να πάρει τίτλους!

«Ο Ζοσέ θα χαρεί να μάθει πως προς το παρόν πετάμε από το Λονδίνο στη Ρώμη με μόλις 14,99 λίρες. Λόγω έλλειψης τροπαίων με την Τότεναμ περιμένουμε ότι μία τσάντα μεταφοράς θα είναι αρκετή γι’ αυτό το ταξίδι» γράφει στο ποστάρισμα η αεροπορική εταιρία.

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.

Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6

— Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021