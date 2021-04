«Με κόσμο οι τελευταίες αγωνιστικές στη Serie A» (pic)

Ευχάριστα είναι τα νέα για τους φιλάθλους στην Ιταλία, καθώς ο πρόεδρος της Serie A, Πάολο Νταλ Πίνο ανέφερε πως τουλάχιστον 1.000 φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες του πρωταθλήματος τις επόμενες εβδομάδες, σε συνέχεια της κυβερνητικής απόφασης, για κάλυψη τουλάχιστον του 25% της χωρητικότητας του «Ολίμπικο» της Ρώμης στο επερχόμενο Euro 2020.

«Υποδεχόμαστε πολύ θερμά την απόφαση της κυβέρνησης. Η Serie A έχει ετοιμάσει εδώ κι ένα χρόνο ένα λεπτομερές πρωτόκολλο για να ανοίξουν και πάλι οι αθλητικές εγκαταστάσεις για το κοινό. Με απόλυτη ασφάλεια και προστασία των φιλάθλων και με ποσοστά που θα αυξάνονται προοδευτικά. Παρακολουθώντας την εξέλιξη της πανδημίας, των μολύνσεων και του εμβολιασμού, είμαι βέβαιος ότι στα τελευταία ματς της εφετινής Serie A, θα μπορέσουμε να ανοίξουμε και πάλι τα γήπεδα, αρχικά με 1.000 θεατές, προετοιμάζοντας την κατάσταση και για το Euro 2020», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Serie A.

Serie A officially asked for an opening to 1,000 spectator from the next matches and then a percentage equal to that of Euro 2020 (25% in Italy) for the final part of the season pic.twitter.com/tyAmrQzpvn

