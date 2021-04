Η μορφή του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ταξίδεψε σε ακόμη περισσότερες πόλεις, γειτονιές και προσόψεις κτιρίων μετά τον θάνατό του τον περασμένο Νοέμβριο. Κι ολοένα και περισσότερα εντυπωσιακά δημιουργήματα ξεπροβάλλουν στη Νάπολη, την πόλη του «Θεού». Το νέο αριστούργημα αποκαλύφθηκε στη Frattamaggiore, περιοχή 15 χιλιόμετρα βόρεια της Νάπολης. Μια επιβλητική τοιχογραφία με το πρόσωπο του «Pibe D’ Oro», η οποία και γιορτάστηκε κατάλληλα, με την πιο φαντασμαγορική ατμόσφαιρα.

Δεκάδες θαυμαστές του Ντιεγκίτο έκαναν το απόγευμα… μέρα, ανάβοντας καπνογόνα στην ταράτσα του κτιρίου και στους δρόμους, σε μια εκπληκτική φωταγώγηση του έργου που αναμενόμενα έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

The new mural for Diego Armando Maradona in Frattamaggiore, 15 kilometres north of Naples. #D10S

@azulfeehely

April 3, 2021