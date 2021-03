Η Gazzetta dello Sport κυκλοφόρησε το πρωί της Δευτέρας με την είδηση πως ο σπουδαίος «Τζίτζι» αντιλαμβάνεται πως πλέον δεν μπορεί να έχει τον ρόλο που θα ήθελε στην «Γηραιά Κυρία» και έχει πάρει την απόφαση να μαζέψει τα πράγματά του και ν' αποχωρήσει.

Αυτό που τονίζει το δημοσίευμα είναι πως είτε θα συνεχίσει γι' ακόμα έναν χρόνο σε ένα μεγάλο κλαμπ αν του παρουσιαστεί η ευκαιρία, είτε πλέον θα το κατανοήσει πως έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για την απόσυρσή του.

Στο δεύτερο σενάριο θα έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στο ποδόσφαιρο αν επιθυμεί να παραμείνει κοντά στο άθλημα...

Gigi #Buffon va quitter la #Juve en fin de saison, annonce la Gazzetta ce lundi. Le gardien aurait aimé jouer plus de matchs et souhaite aller voir ailleurs. Deux hypothèses : départ dans un club prestigieux pour au moins un an, ou retraite si pas des propositions. pic.twitter.com/Dk7YHPqjrW

