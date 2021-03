Μια ασίστ και δυο γκολ. Απόντος του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο άνθρωπος που πήρε από το χέρι την «Γηραιά Κυρία» όταν όλα άρχισαν να στραβώνουν και η Λάτσιο είχε πάρει το προβάδισμα στο Τορίνο.

Ο Αλβάρο Μοράτα το πίστευε. Κι ας ήξερε πως ορισμένοι έχουν ξεγράψει πλέον την Γιουβέντους. Όποιες κι αν είναι οι πιθανότητες που έχει η ομάδα του Αντρέα Πίρλο για τον φετινό τίτλο, τον οποίο δείχνει πως δεν μπορεί να χάσει η Ίντερ μέσα από τα χέρια της, ο Ισπανός επιθετικός των «μπιανκονέρι» δεν θα παραδώσει τα όπλα.

Και ήδη, όσα έχει πετύχει τη φετινή σεζόν στην επιστροφή του στο Τορίνο απ' όπου είχε αποχωρήσει το 2016, αποδεικνύουν πως πλέον έχει ωριμάσει αρκετά για να... τραβήξει εκείνος το κουπί.

Μετά τον Πορτογάλο σούπερ σταρ που στο παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στην Λάτσιο αγωνίστηκε μονάχα στο τελευταίο 20λεπτο, ο Αλβάρο Μοράτα έρχεται 2ος στην λίστα των φετινών σκόρερ της Γιουβέντους σε όλες τις διοργανώσεις. Και μάλιστα, αυτό το δίδυμο έχει μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους που φέτος έχουν καταφέρει να βρουν τον δρόμο για τα αντίπαλα δίχτυα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στα 27 τέρματα για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, τη στιγμή που ο Ισπανός συμπαίκτης του έχει φτάσει πλέον στα 16 γκολ και αυτοί είναι οι μοναδικοί με διψήφιο αριθμό τερμάτων για την ποδοσφαιρική χρονιά που διανύουμε! Ο Κιέζα των 9 γκολ είναι στην 3η θέση κι από εκεί κι έπειτα πέφτουν πολύ οι αριθμοί, με τους ΜακΚένι, Κουλουσέφσκι στα 5, τον Ντιμπάλα να έχει σκοράρει 3 φορές και από 2 να έχουν οι Ράμσεϊ, Ραμπιό και Μπονούτσι.

Διόλου τυχαίο και... της στιγμής ήταν το χειροκρότημα του CR7 προς τον Μοράτα μετά το γκολ της ανατροπής στο παιχνίδι με την Λάτσιο και φυσικά η αγκαλιά τους, με τον άλλοτε στράικερ της Ατλέτικο να έχει δηλώσει πως μαθαίνει πολλά από την συνύπαρξή του με τον Πορτογάλο στην ομάδα.

Two goals in four minutes for Alvaro Morata.

Gets the Cristiano seal of approval pic.twitter.com/FNUOqbKaIb

— B/R Football (@brfootball) March 6, 2021