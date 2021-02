Η μεγάλη «μάχη» με την Ίντερ με φόντο και την κορυφή της βαθμολογίας σε μια τρομερή «μονομαχία» στην οποία συμμετέχουν οι δύο ομάδες τη φετινή σεζόν, έκανε τους οπαδούς της Μίλαν να βρεθούν κατά εκατοντάδες έξω από το «Σαν Σίρο» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του ματς (16:00).

Παρά την πανδημία και παρά την ανάγκη ν' αποφεύγεται ο συνωστισμός, ο κόσμος των «ροσονέρι» έδωσε βροντερό «παρών» για να μεταφέρει την ενέργειά του προς τους παίκτες του Στέφανο Πιόλι.

The scene outside the San Siro three hours before today's Milan derby

