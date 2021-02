Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Κλείνοντας τα 36 του χρόνια, σήμερα, 5 του Φλεβάρη, ο CR7 γνωρίζει πολύ καλά πως όσα ήθελε και ονειρευόταν, τα έχει πετύχει. Έχει τρυπήσει κάθε ποδοσφαιρικό ταβάνι, έχει πανηγυρίσει τίτλους και ατομικές διακρίσεις, είναι αναμφίβολα ένας εκ των κορυφαίων και όσοι τον έχουν ζήσει και απολαύσει στο γήπεδο, μόνο τυχεροί μπορούν να θεωρηθούν...

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, επίσης, γνωρίζει ότι χρωστάει τα πάντα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και σε ένα φιλικό που είχε προγραμματιστεί με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να τον προσέξει ο Σερ Άλεξ και να έρθει η... απογείωση της καριέρας του.

Στα «λιοντάρια» της Λισαβόνας, από πολύ νωρίς είχε αποδείξει ότι ήταν ικανός για πολύ μεγάλα πράγματα και το πρώτο του γκολ ήρθε έπειτα από μόλις 33 λεπτά, στην πρώτη του εμφάνιση με την ανδρική ομάδα...

The dream start. 33 minutes into his @SportingCP_en debut, a 17-year-old Cristiano Ronaldo scored his first of god knows how many.

Few, if any, would have predicted what would happen next.

Happy 36th, @Cristiano.pic.twitter.com/3qz8zuI0qW

— The Blizzard (@blzzrd) February 5, 2021