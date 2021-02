Ακόμη ένας δανεισμός ως παίκτης της Γιουβέντους, αυτή τη φορά, με προοπτική μονιμότητας για τον Ρολάντο Μαντράγκορα. Μετά τις Πεσκάρα, Κροτόνε και Ουντινέζε την τελευταία τετραετία, ο 23χρονος αμυντικός μέσος των Μπιανκονέρι μετακόμισε στην Τορίνο για 1,5 χρόνο, η οποία διατηρεί οψιόν αγοράς που φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι του 2021 ή τα 14 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι του 2022. Μάλιστα, υπάρχει όρος στη συμφωνία που μετατρέπει την οψιόν σε υποχρεωτική από το προσεχές καλοκαίρι έναντι 9 εκατ. ευρώ, αν εκπληρωθούν συγκεκριμένοι αγωνιστικοί στόχοι.

