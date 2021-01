Ζλάταν σε Ζαπάτα: «Έχω σκοράρει περισσότερες φορές απ' όσα ματς έχεις παίξει»! (vid)

Ο Ντουβάν Ζαπάτα ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στην αναμέτρηση του «Σαν Σίρο» το απόγευμα του Σαββάτου και προφανώς υπήρξε... trash talking με τον Σουηδό σούπερ σταρ των «ροσονέρι» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Ζλάταν δεν άφησε αναπάντητο αυτό που άκουσε ή την ειρωνία που αντίκρισε από τον σκόρερ της Αταλάντα και του είπε: «Έχω σκοράρει περισσότερες φορές απ' ότι έχεις παίξει στην καριέρα σου».

Μίλαν – Αταλάντα 0-3: Ατσαλη προσγείωση, αλλά πρωταθλήτρια χειμώνα (vid)

Ibrahimovic to Zapata: "I've scored more goals than you've had games played in your career."pic.twitter.com/FVHOHKBxqT

