Τσαλχάνογλου: Μετά τον Μέσι... μόνο αυτός! (pic)

Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

O Χακάν Τσαλχάνογλου είναι ένας από τους φετινούς βασικούς λόγους που η Μίλαν τα... σπάει!

Είναι κι αυτός που, μετά τον Λιονέλ Μέσι, έχει τα περισσότερα γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο Τούρκος, από τη σεζόν 2013-2014 μέχρι και σήμερα έχει σημειώσει 18 τέρματα με την μπάλα στημένη, ενώ ο Αργεντινός σούπερ σταρ μετράει 36 (σ' όλες τις διοργανώσεις).

Φυσικά, αυτό ισχύει για πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (αγγλικό, ισπανικό, ιταλικό, γερμανικό και γαλλικό).

18 - Since the start of the 2013/14 season, only Lionel Messi (36) has scored more direct free-kicks in all competitions than Hakan Calhanoglu (18) among players in the top-five European leagues in that time. Specialist. pic.twitter.com/Sujpp8jHtJ

— OptaJoe (@OptaJoe) December 3, 2020