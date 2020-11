Νέα «επίθεση» του Ζλάταν στην EA Sports: «Δεν είμαι μέλος της FIFPro» (pic)

bwin - Ολυμπιακός - Μάντσεστερ Σίτι με ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet! | 21+

Η EA Sports έχει βρει για τα… καλά τον μπελά της με την υπόθεση του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ολα ξεκίνησαν πριν από μερικές ημέρες όταν ο Σουηδός επιτέθηκε στην εταιρεία, τονίζοντας πως κερδίζουν χρήματα με την εικόνα του.

Η απάντηση της EA Sports ήταν άμεση λέγοντας χαρακτηριστικά πως υπάρχει συμφωνία με τις ομάδες και στην προκειμένη με τη Μίλαν κι έτσι έχει το κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και την εικόνα του Ιμπραΐμοβιτς.

Ο επιθετικός της Μίλαν, όμως δεν το βάζει κάτω, ψάχνει να βρει το δίκιο του και με νέα ανάρτηση στα προσωπικά του social media, ξεκαθαρίζει πως ποτέ δεν υπήρξε μέλος της FIFpro.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι με τη στάση του Ιμπρα συντάχθηκε και ο Γκάρεθ Μπέιλ, ενώ πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται εάν θα υπάρξουν περισσότερες αντιδράσεις από τους ποδοσφαιριστές ανά την υφήλιο.

@EASPORTS I AM NOT A MEMBER OF @FIFPro https://t.co/awKTG8xz2B

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 24, 2020