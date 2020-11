«Ποιος έδωσε στην EA Sports FIFA το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το όνομα και το πρόσωπό μου; Η Fifpro; Δεν νομίζω να είμαι μέλος της Fifpro και αν είμαι, μπήκα εκεί χωρίς να το ξέρω. Δεν επέτρεψα ποτέ στην FIFA ή την Fifpro να βγάλει χρήματα χρησιμοποιώντας το πρόσωπό μου. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία όλα αυτά τα χρόνια. Ηρθε η ώρα για έρευνα» τονίζει ο Ζλάταν στην επίθεση που εξαπέλυσε σε FIFA και EA Sports.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020