Συνεχίζει απτόητος ο Ζλάταν: Εγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Μίλαν που σκοράρει σε επτά συνεχόμενα παιχνίδια

Ο Σουηδός σταρ στον ισόπαλο αγώνα με την Βερόνα (2-2) ήταν άτυχος, καθώς αστόχησε σε πέναλτι, είχε δοκάρι και στο 90' που σκόραρε ο Καλάμπρια, το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Ιμπρα. Παρ' όλα αυτά στις καθυστερήσεις του αγώνα, κατάφερε να σώσει την παρτίδα και να δώσει τον βαθμό στη Μίλαν.

Με αυτό το γκολ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των «ροσονέρι» που σκοράρει σε επτά συνεχόμενα παιχνίδια από την εποχή που καθιερώθηκε το σύστημα των τριών βαθμών για την νίκη (1994-95).

7 - Zlatan #Ibrahimovic is the the first player to score in seven consecutive Serie A appearances for AC Milan in the three points per win era (1994-95). Solver.#MilanHellas pic.twitter.com/ffi9m7sjSB

— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 8, 2020