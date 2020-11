Λάτσιο-Γιουβέντους: Ο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ και έγραψε ιστορία! (vid)

Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Μετά από ωραία ατομική ενέργεια, ο Κουαδράδο έκανε το γύρισμα στο ύψος της μικρής περιοχής εκεί όπου ήταν ο CR7 για να σπρώξει με προβολή την μπάλα στα δίχτυα, για το 1-0 υπέρ της Γιουβέντους.

Μάλιστα, αυτό το γκολ έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς έφτασε τα 27 γκολ το 2020, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πέρα όμως από αυτό, ο αστέρας των «μπιανκονέρι» έχει σκοράρει στα πρώτα τέσσερα του παιχνίδια της Serie A αυτή τη σεζόν. Ο μοναδικός που του είχε καταφέρει αυτό ήταν ο Πάουλο Ντιμπάλα τη σεζόν 2017/18.

4 - @Cristiano has scored in each of his first four Serie A games this season - in the three points for a win era, only one @juventusfc player has found the net in his first four seasonal games: Paulo Dybala in 2017/18. Charged.#SerieA #LazioJuve

— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 8, 2020