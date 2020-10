«Χάος» επικρατεί γύρω από τη διεξαγωγή του ντέρμπι ανάμεσα σε Γιουβέντους με Νάπολι, στη σκία των κρουσμάτων κορονοϊού που ανακοίνωσαν οι Παρτενοπέι και της απαγόρευσης να ταξιδέψουν στο Τορίνο από τις υγιειονομικές αρχές.

Το σίριαλ συνεχίζεται, πλέον, από την πλευρά των Μπιανκονέρι, οι οποίοι με επίσημη ανακοίνωσή τους ξεκαθάρισαν πως θα κατέβουν κανονικά στην αναμέτρηση (4/10, 21:45), όπως προβλέπει ο κανονισμός από τη στιγμή που ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη αναβολή, ρίχνοντας έτσι το «μπαλάκι» στους ανήμπορους να παραταχθούν στο ματς, Ναπολιτάνους.

Αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχει υπάρξει επίσημη αναβολή από την πλευρά της Lega Serie A, το ματς θα κατακυρωθεί υπέρ της Γηραιάς Κυρίας με 3-0 στα «χαρτιά».

Προς το παρόν, αυτό που απασχολεί τη διοργανώτρια αρχή είναι με ποιό κριτήριο αποφάσισαν οι υγειονομικές αρχές να απαγορεύσουν την αναχώρηση του συνόλου του Τζενάρο Γκατούζο έξω από την περιοχή της Καμπανίας (για να αποτραπεί η μετάδοση του ιού) , από τη στιγμή που το πρωτόκολλο του πρωταθλήματος προβλέπει πως μία ομάδα μπορεί να παίξει κανονικά με ελάχιστο αριθμό αποστολής τους 13 παίκτες και απαραιτήτως, έναν τερματοφύλακα.

Juventus Football Club announces that the First Team will take to the field for the Juventus - Napoli match tomorrow at 20:45, as foreseen by the Serie A League calendar.

