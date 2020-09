Κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα επιφύλασσε η Μίλαν για την εκτός έδρας φανέλα της.

Οι Ροσονέρι έκαναν τα αποκαλυπτήρια στη δεύτερη εμφάνισή τους για τη νέα σεζόν, η οποία διατήρησε μεν το κλασικό λευκό χρώμα, αλλά έχει ξεχωριστές κόκκινες πινελιές.

Το γεωμετρικό, «φουτουριστικό» στυλ με τις ψηφίδες που ξεθωριάζουν κάτω από το όνομα του χορηγού την καθιστά άκρως εντυπωσιακή, ενώ επιστρέφει το κόκκινο χρώμα στον γιακά, σε μία μάλλον εύστοχη επιλογή μετά την εξίσου όμορφη πρώτη εμφάνιση. Πώς σας φαίνεται;

Milan everywhere

Get your hands on the new Away kit and pay with Skrill at the @acmilan Online Store

https://t.co/drQAFe8EvH#ACMilan #SempreMilan pic.twitter.com/a3Xkbz00AN

— Skrill (@skrill) September 16, 2020