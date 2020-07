Η Μίλαν με πρωταγωνιστή τον Ζλάταν παρουσίασε τη νέα και εντυπωσιακή της φανέλα (vid)

Μπορεί η φετινή σεζόν, στην Ιταλία, να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ωστόσο οι «ροσονέρι» φρόντισαν να παρουσιάσουν τις νέες εντός έδρας εμφανίσεις της ομάδας.

Η εμφάνιση είναι η κλασική κόκκινη με μαύρες ρίγες, με την διαφορά ότι οι ρίγες είναι πιο χοντρές από τις φετινές και με κάποιες ιδιαίτερες πινελιές.

Μάλιστα, ένας εκ των πρωταγωνιστών του βίντεο, είναι ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς, ο οποίος όπως αναφέρουν στην Ιταλία, είναι διατεθειμένος να συνεχίσει και τη νέα σεζόν, με τα χρώματα της Μίλαν,

#ThisIsMilan. And this is our new kit

https://t.co/OJYNnYijUL #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/CNvfSCYCds

— AC Milan (@acmilan) July 28, 2020