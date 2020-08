MVP της Serie A’ ο Ντιμπάλα, εκτός λίστας ο Ρονάλντο!

Είναι σπάνιο να βλέπεις να ανακοινώνονται οι κορυφαίοι σε κάθε θέση στο πρωτάθλημα όπου αγωνίζεται ο Ρονάλντο και να μην συμπεριλαμβάνεται το όνομά του. Αυτό συνέβη φέτος, καθώς η Serie A’ έδωσε τη λίστα των καλύτερών της για τη σεζόν 2019-’20. Παρά τα 31 γκολ (6 ασίστ) που οδήγησαν τη Γιουβέντους στο ένατο διαδοχικό Σκουντέτο, ο Κριστιάνο δεν κατάφερε να μπει σε κάποια κατηγορία.

Κορυφαίος του πρωταθλήματος ανεξαρτήτως θέσης αναδείχτηκε ο Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος ομολογουμένως έκανε σούπερ εμφανίσεις και ειδικά μετά την καραντίνα, αλλά δεν παύει να είχε 20 γκολ λιγότερα από τον Κριστιάνο (11 γκολ / 11 ασίστ).

OFFICIAL: Serie A have announced their 2019/20 League MVPs.

❍ Best Goalkeeper: Wojciech Szczęsny

❍ Best Defender: Stefan De Vrij

❍ Best Midfielder: Papu Gomez

❍ Best Striker: Ciro Immobile

❍ Best Young Player: Dejan Kulusevski

❍ Best Player: Paulo Dybala pic.twitter.com/ZKpESgxIbi

— Squawka News (@SquawkaNews) August 4, 2020