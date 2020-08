Πισωγύρισμα που καλείται να αφήσει σύντομα πίσω της ήταν η φετινή σεζόν για τη Νάπολι στο πρωτάθλημα.

Οι βασικοί ανταγωνιστές της Γιουβέντους για το Scudetto τις τρεις από τις τέσσερις περασμένες σεζόν έμειναν σε ρηχά νερά στη Serie A, σε μια χρονιά η οποία σημαδεύτηκε από το κάκιστο πρώτο μισό και την αποχώρηση του Κάρλο Αντσελότι μεσούσης της περιόδου.

Από την έλευση του Τζενάρο Γκατούζο κι έπειτα, πράγματι η εικόνα της συμμαζεύτηκε, όμως, η πορεία μέχρι το φινάλε δεν ήταν αρκετή για να την κρατήσει στην εξάδα, γεγονός στο οποίο αναμφίβολα έπαιξε ρόλο η κατάκτηση του Κυπέλλου πριν από το restart του πρωταθλήματος και η εξασφαλισμένη θέση στους ομίλους του Europa League.

Η 7η θέση (62 β.) σηματοδότησε και επίσημα τη χειρότερη σεζόν των Παρτενοπέι την τελευταία 11ετία και 3η χειρότερη μάλιστα, από την επιστροφή τους στα μεγάλα σαλόνια το 2007.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2008-2009 τερμάτισε 12η, έχοντας επίσης αλλάξει προπονητή ενδιάμεσα (ο Ντοναντόνι αντικατέστησε τον Ρέγια), με τους Χάμσικ και Λαβέτσι ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Napoli finished outside of the Serie A top six in the 2019-20 season for the first time since 2008-09.

A considerable decline for last season's runners-up. pic.twitter.com/wEqjH25Mie

— Squawka Football (@Squawka) August 2, 2020