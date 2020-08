Βρέθηκε στη Μίλαν το 2014 και έπειτα από 184 ματς, 35 γκολ και 24 ασίστ, ο Τζάκομο Μποναβεντούρα αποχωρεί προς άγνωστη κατεύθυνση. Επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά ο 30χρονος μεσοεπιθετικός έσπευσε να το δείξει μόνος του, αποχαιρετώντας το “Σαν Σίρο” σε ένα συγκλονιστικό σκηνικό. Μετά τη λήξη του 3-0 των Ροσονέρι επί της Κάλιαρι, ο Μποναβεντούρα κάθισε μόνος του στο χορτάρι και έκλαψε για το ποδοσφαιρικό αντίο του στη Μίλαν, δημιουργώντας μία δυνατή αθλητική εικόνα.

