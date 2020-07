Ο Ιμόμπιλε συνεχίζει να γράφει ιστορία και πλέον απέχει ένα γκολ από το ρεκόρ του Ιγκουαΐν (pic)

Ο Ιταλός φορ έγραψε το τελικό 2-0, απέναντι στην Μπρέσια, με ωραίο πλασέ και έφτασε τα 35 γκολ στο Campionato. Με αυτό το γκολ ισοφάρισε την επίδοση του θρυλικού Νόρντχαλ την περίοδο 1949-50, όταν είχε πετύχει 35 γκολ με την φανέλα της Μίλαν.

Πλέον κυνηγάει ακόμη ένα τέρμα, προκειμένου να πιάσει τα 36 γκολ που πέτυχε ο Γκονζάλο Ιγκουαΐν την περίοδο 2015-16 με την φανέλα της Νάπολι. Εχοντας απομείνει, μία αγωνιστική για το φινάλε της φετινής σεζόν στη Serie A, ο Τσίρο, έχει τη δυνατότητα να γράψει ιστορία, αν βέβαια καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, κόντρα στη Νάπολι.

35 - Only Gonzalo Higuain (36 in 2015/16) has scored more goals than Ciro #Immobile (35 goals in the current campaign, as many goals as Nordhal in 1949/50) in a single Serie A campaign. Target. #LazioBrescia pic.twitter.com/eLnllwgTMG

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 29, 2020