Το ήθελαν όλες οι πλευρές και ήταν δεδομένο πως, αργά ή γρήγορα, θα προέκυπτε συμφωνία. Η Γιουβέντους ανακοίνωσε ότι Τζανλουίτζι Μπουφόν και Τζόρτζιο Κιελίνι συμφώνησαν να επεκτείνουν κατά έναν χρόνο την παρουσία τους στην Γηραιά Κυρία.

Ο 42χρονος τερματοφύλακας, με 669 συμμετοχές στους Μπιανκονέρι και εννέα πρωταθλήματα που ενδέχεται φέτος να γίνουν δέκα, πιθανόν να κρεμάσει τα γάντια του μετά την επόμενη σεζόν, αν και με τον Μπουφόν ποτέ δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος.

Ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός, από την πλευρά του, φοράει την φανέλα της Γιούβε αδιαλείπτως από το 2005 και έχει προαναγγείλει ότι σκέφτεται να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το τέλος και της επόμενης σεζόν.

Δύο ζωντανοί θρύλοι της Γηραιάς Κυρίας που έχουν συνδέσει άρρηκτα τις καριέρες τους με την ομάδα του Τορίνο.

