Ο «Αυτοκράτορας» μπορεί να έχει αποσυρθεί, μπορεί να έχει φύγει και από την αγαπημένη του Ρόμα αφού αισθάνθηκε ότι δεν τον υπολογίζουν, όμως, για τους οπαδούς της ομάδας θα είναι πάντοτε ο υπέρτατος. Ο κορυφαίος. Εκείνος στον οποίο πιστεύουν και στον οποίο υποκλίνονται...

Ο Τότι, τον Οκτώβρη του 2005, σε εκτός έδρας νίκη (3-2) της Ρόμα επί της Ίντερ είχε σκοράρει δυο φορές, ωστόσο, η λόμπα με την οποία βρήκε δίχτυα έξω από την περιοχή σε κούρσα που είχε ξεκινήσει πίσω από τη γραμμή του κέντρου, έμεινε αξέχαστη.

Αυτό το γκολ, αναδείχθηκε από τους οπαδούς του κλαμπ το κορυφαίο όλων των εποχών για τον σύλλογο!

Δείτε το ξανά και ξανά:

Franceso Totti’s iconic solo run and chip against Inter Milan back in 2005 has been voted Roma’s best ever goal.

No debate needed. Legendary. pic.twitter.com/RilferAicq

— FutbolBible (@FutbolBible) April 27, 2020