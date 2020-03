Επέμβαση στην καρδιά για τον Ρόμπινσον που ήθελε η Μίλαν

Θεωρήθηκε το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ρικάρντο Ροντρίγκες, που μεταγράφηκε στην Αϊντχόφεν. Μαζί με τον Αλέξις Σελεμέκερς, ο Αντονί Ρόμπινσον έφτασε μια ανάσα από τη δική του μεταγραφή στη Μίλαν τον περασμένο Γενάρη, όμως, καθυστέρησε το στάδιο των ιατρικών εξετάσεων και δεν υπήρξε χρόνος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Έκτοτε, ο 22χρονος αναντικατάστατος μπακ δεν κατέγραψε ούτε μια συμμετοχή στην αποστολή/ενδεκάδα της Γουίγκαν, προκαλώντας απορία στους φίλους της ομάδας.

Ενάμιση μήνα μετά, ο Αμερικανός μίλησε ανοιχτά μέσα από την ιστοσελίδα της ομάδας και εξήγησε ότι οι γιατροί εντόπισαν πρόβλημα στους παλμούς της καρδιάς του. Έτσι, αποκάλυψε ότι αναμένεται να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να το ξεπεράσει και να επιστρέψει πλήρως υγιής στην αγωνιστική δράση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, οι ιθύνοντες των Ροσονέρι δεν τον έχουν ξεγράψει από τη λίστα τους, που σημαίνει ότι αν είναι ετοιμοπόλεμος μέχρι το καλοκαίρι ενδέχεται να γίνει εν τέλει κάτοικος Μιλάνου.

Σημειώνεται ότι ο Ρόμπινσον μέτρησε 30 συμμετοχές και 1 γκολ με τη Γουίγκαν μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.

We can now provide the following update on behalf of @Antonee_Jedi

Best wishes to Jedi during his treatment from all at Wigan Athletic.#wafc pic.twitter.com/fMBFkPogGP

— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) March 12, 2020