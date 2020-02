Οι οπαδοί της Μίλαν φωταγώγησαν το «Μεάτσα» με σύνθημα: «Η Ίντερ είναι σκ**ά» (pic)

Η Ίντερ ήταν εκείνη με την πλειονότητα των φιλάθλων της στο «Τζιουζέπε Μεάτσα», οι φίλοι της Μίλαν, ωστόσο, ήταν εκείνοι που έκαναν αισθητή την παρουσία τους.

Όχι με την φωνή τους, ούτε με σημαίες και λάβαρα, αλλά με ένα... ιδιαίτερο κορεό μέσω των φακών από τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η ουσία, όμως, έγκειται στη φράση που σχημάτισαν τα φωταγωγημένα καθίσματα στην Ροσονέρο εξέδρα.

«Inter Merda», δηλαδή «Η Ίντερ είναι σκ**ά», σε μια άκρως οργανωμένη ενέργεια των φίλων της Μίλαν, με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

Impressive by #ACMilan fans. Spell out “INTER MERDA” in phone lights #InterMilan #DerbyDellaMadonnina #DerbyMilan pic.twitter.com/N2tDShpEm6

— Daniella Matar (@DaniellaMatar) February 9, 2020