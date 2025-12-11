Παρά τις διαμαρτυρίες από πλευράς Ιράν και Αιγύπτου, οι εκδηλώσεις Pride στο Σιάτλ των ΗΠΑ δεν αναμένεται να ακυρωθούν ανήμερα τις αναμέτρησης των δύο χωρών.

Τα προβλήματα έχουν αρχίσει πολύ πριν την σέντρα του Μουντιάλ 2026. Η αναμέτρηση του Ιράν με την Αίγυπτο, που έχει οριστεί για τις 27 Ιουνίου, χαρακτηρίστηκε από τους διοργανωτές ως «Pride Match», ακριβώς γιατί συμπίπτει με τις Pride εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στη πόλη του Σιάτλ την ίδια χρονική περίοδο.

Τόσο το Ιράν, όσο και η Αίγυπτος είχαν εκδηλώσει την δυσαρέσκειά τους σχετικά με την μεταξύ τους αναμέτρηση εν μέσω των εκδηλώσεων για το Pride Weekend της πόλης, με τις Ομοσπονδίες των δύο χωρών μάλιστα να στέλνουν επιστολή προς την FIFA, ενώ το Ιράν απείλησε μέχρι και να μην κατέβει στον αγώνα.

Παρ' όλα αυτά, όπως επιβεβαίωσε η οργανωτική επιτροπή του Σιάτλ, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά παρά τις παραπάνω διαμαρτυρίες τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «το ποδόσφαιρο έχει τη μοναδική δύναμη να φέρνει κοντά ανθρώπους πέρα από σύνορα, κουλτούρες και πεποιθήσεις». Να σημειώσουμε ότι η ευρύτερη περιοχή του Σιάτλ φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες Ιρανοαμερικανικές κοινότητες στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες καταδικάζουν την ομοφυλοφιλία, ενώ μάλιστα στο Ιράν οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις διώκονται ποινικά και τιμωρούνται μέχρι και με θάνατο.