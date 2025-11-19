Η Ελλάδα βρίσκεται στην 46η θέση στη βαθμολογία της FIFA.

Παρότι η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ, σημείωσε άνοδο δύο θέσεων στη βαθμολογία της FIFA, χάρη στη νίκη επί της Σκωτίας και την ισοπαλία με τη Λευκορωσία στη πρόσφατη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανέβηκε από την 48η στη 46η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, συγκεντρώνοντας πλέον 1.480 βαθμούς και στοχεύει ακόμη ψηλότερα. Στην κορυφή της λίστας παραμένει η Ισπανία με 1.877 βαθμούς.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από το ματς με τη Σκωτία και τη νίκη με 3-2, η Ελλάδα κέρδισε 13,25 βαθμούς, ενώ από την ισοπαλία με τη Λευκορωσία έχασε 5,85. Συνολικά, το «παράθυρο» αυτό απέφερε καθαρό κέρδος 7,39 βαθμών.

Στα ευρωπαϊκά προκριματικά για το Μουντιάλ του 2026, η Ελλάδα έμεινε εκτός από την 4η αγωνιστική κόντρα σε Δανία, Σκωτία και Λευκορωσία και εν τέλει ολοκλήρωσε τον θεσμό στην 3η θέση, με αποτέλεσμα να μην σπάει το αρνητικό σερί μακριά από μεγάλες διοργανώσεις.

Πλέον, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι διεθνείς στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο EURO του 2028, όπου θα καταφέρουν να βρεθούν μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών. Το Gazzetta θέτει επί τάπητος όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία των προκριματικών, τις ημερομηνίες αλλά και τους παίκτες που ίσως να απουσιάσουν.

🇪🇸 Spain finish the year as leaders of the FIFA Ranking.



🇩🇪 Germany will be in Pot 1 in the World Cup draw.



🇪🇨 Ecuador reach Pot 2.



🇵🇦 Panama qualify directly and will be in Pot 3.



🇮🇪 Ireland get the most points in this window. pic.twitter.com/40N8YmYAOP November 19, 2025

Πότε θα γίνει η κλήρωση και πότε η πρώτη σέντρα

Τα προκριματικά του EURO του 2028 θα ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση του UEFA Nations League για τη σεζόν 2026/27, όπου η Ελλάδα συμμετέχει στο Group A. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία, με την τελευταία να είναι αυτή που θα φιλοξενήσει την κλήρωση.

Συγκεκριμένα στις 6 Δεκεμβρίου του 2026 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση στο Μπέλφαστ, στην Β. Ιρλανδία όπου η Εθνική Ομάδα θα μάθει τους αντιπάλους της στον δρόμο για τα τελικά της διοργάνωσης. Ωστόσο, πότε θα γίνει η πρώτη σέντρα των προκριματικών;

Η UEFA δεν έχει κάνει γνωστό ακόμα το πρόγραμμα αλλά το οργανόγραμμα δείχνει ότι τα ματς θα διεξαχθούν στο διάστημα Μάρτη με Νοέμβρη του 2027.

Οι 54+1 χώρες που θα πάρουν μέρος

Μαζί με την Ελλάδα, αναμένεται να βρεθούν στα προκριματικά συνολικά 54 χώρες με μοναδικό ερωτηματικό η Ρωσία, η οποία έχει τιμωρηθεί από την UEFA για την εμπόλεμη κατάσταση με την Ουκρανία ωστόσο δεν έχει παρθεί οριστική απόφαση για τη συμμετοχή στα προκριματικά.

Οι χώρες αυτές είναι: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Αγγλία (οικοδέσποινα), Εσθονία, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Κόσσοβο, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Δημοκρατία της

Ιρλανδίας (οικοδέσποινα), Ρουμανία, Σαν Μαρίνο, Σκωτία (οικοδέσποινα), Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία (κάτοχοι τίτλου), Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία, Ουαλία (οικοδέσποινα).

Όσον αφορά τους ομίλους. Οι 54 (ή 55) χώρες θα μοιραστούν σε δώδεκα ομίλους των τεσσάρων ή πέντε ομάδων, από όπου θα προκύψουν είκοσι χώρες που θα κλειδώσουν μία θέση στα τελικά του EURO 2028.

Για να συμβεί αυτό, οι 12 πρώτοι των γκρουπ θα περάσουν απευθείας ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες οκτώ χώρες που θα τερματίσουν στη 2η θέση και θα είναι στις καλύτερες 2ες συνολικά. Οι υπόλοιπες ομάδες που θα τερματίσουν στην 2η θέση, θα παλέψουν για την πρόκριση μέσω play off τον Μάρτιο του 2028.

Οι παίκτες που αποτελούν... ερωτηματικά για το αν θα είναι παρών!

Κανείς δεν γνωρίζει από τώρα ποιοι θα είναι ή όχι από την τωρινή ομάδα σε εκείνο το ρόστερ. Ούτε ποια θα είναι τα νέα πρόσωπα στα πλάνα του Γιοβάνοβιτς. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι παίκτες που έχω ένα ερωτηματικό δίπλα τους, λόγω ηλικίας.

Συγκεκριμένα, ο Πέτρος Μάνταλος, όταν θα ξεκινήσουν τα προκριματικά, θα είναι 36 ετών καθώς είναι ο μεγαλύτερος ηλικιακά στο τωρινό ρόστερ. Έπειτα, τόσο ο Τάσος Μπακασέτας όσο και ο Δημήτρης Κουρμπέλης θα βαδίζουν στα 34 χρόνια ζωής εκείνη την περίοδο, με τον πρώτο, βέβαια, να αποτελεί αρχηγό της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Έπειτα, ο Μασούρας με τον Βλαχοδήμο και τον Σιώπη, θα σβήσουν το 33ο κεράκι στην τούρτα εκείνη την περίοδο αλλά σίγουρα φαίνεται πως βατό να βρίσκονται σε εκείνη την ομάδα. Από εκεί και πέρα, κάποιες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις όπως το γεγονός ότι ο Καρέτσας θα είναι 20 ετών όπως οι Κωστούλας-Μουζακίτης ενώ ο Τζολάκης με τον Τζόλη θα είναι στα 25 χρόνια.