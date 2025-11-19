Τσιμίκας: «Όνειρο μου να πάω σε μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι»

Οι δηλώσεις του Κώστα Τσιμίκα στην κάμερα του Alpha μετά τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) της Ελλάδας με τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία.

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε με ισοπαλία δίχως σκορ με τη Λευκορωσία την αποτυχημένη πορεία της στα προκριματικά του Μουντιάλ. Ο Κώστας Τσιμίκας μίλησε στην κάμερα του Alpha μετά το ματς και στάθηκε στη σημασία της ενότητας της ομάδας για το μέλλον.

Οι δηλώσεις του Τσιμίκα

«Συγχαρητήρια στη Σκωτία. Πάλευε σε όλα τα απιχνίδια πολύ σκληρά. Μετά το παιχνίδι που χάσαμε εκεί προσπάθησαν πολύ. Ήταν και λίγο τυχεροί. Για εμάς ήταν πολύ δύσκολο. Στα δυο ματς με τη Σκωτία ήμασταν καλοί στο μεγαλύτερο μέρος. Ήρθαμε εδώ για το τρίποντο, όμως δεν τα καταφέραμε.

Μας έλειπε η συγκέντρωση στα προκριματικά. Μετά το πρώτο γκολ δεχόμασταν το δεύτερο και το τρίτο. Αυτό βαραίνει εμάς τους πιο παλιούς.Πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα ότι μπορεί να καταφέρει πολλά. Το ίδιο έβλεπε και ο κόσμος, ότι ήμασταν χαρούμενοι που παίζαμε, αλλά είναι απογοήτευση. Το όνειρο μου είναι να πάω σε μια διοργάνωση με την Εθνική. Για ακόμα μια φορά δεν τα καταφέραμε αλλά θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για όσα είναι μπροστά μας.

Το κλίμα φαίνεται προς τα έξω. Είμαι χαρούμενος που έρχομαι στην Εθνική και βλέπω τους φίλους και την οικογένειά μου εδώ. Στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, δυνατοί και να δουλεύουμε σκληρά γιατί ο στόχος είναι να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση».