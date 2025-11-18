Λευκορωσία - Ελλάδα: Το λάθος του Τσιμίκα και η επέμβαση του Βλαχοδήμου
Στο 21ο λεπτό στο Λευκορωσία - Ελλάδα το λάθος του Κώστα Τσιμίκα οδήγησε σε μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Εμπόμνγκ.
Ο Τσιμίκας πήγε να γυρίσει τη μπάλα πίσω αλλά έκανε λάθος και την έστειλε πάνω στον Εμπόνγκ. Ο παίκτης των Λευκορώσων βγήκε απέναντι στον γκολκίπερ της Ελλάδας με τον Βλαχοδήμο να κάνει σωτήρια επέμβαση στο 21'.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.