Στο 21ο λεπτό στο Λευκορωσία - Ελλάδα το λάθος του Κώστα Τσιμίκα οδήγησε σε μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Εμπόμνγκ.

Ο Τσιμίκας πήγε να γυρίσει τη μπάλα πίσω αλλά έκανε λάθος και την έστειλε πάνω στον Εμπόνγκ. Ο παίκτης των Λευκορώσων βγήκε απέναντι στον γκολκίπερ της Ελλάδας με τον Βλαχοδήμο να κάνει σωτήρια επέμβαση στο 21'.