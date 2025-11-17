Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Κυριακής (16/11), με τον Ζόαν Σάστρε να επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά.

Μετά το ρεπό της Κυριακής (16/11) οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στη Νέα Μεσήμβρια και συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά στην Τούμπα (23/11, 19:00) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

To πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών του Ραζβάν Λουτσέσκου περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, παιχνίδια κατοχής και οικογενειακό διπλό. Ο Ζόαν Σάστρε επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού για το ματς με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Από την άλλη οι τραυματίες Μαντί Καμαρά και Γιάννης Κωνσταντέλιας συνέχισαν τη θεραπεία τους. Την Τρίτη (18/11) οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00.