Τα 12 γκολ παθητικό της Εθνικής αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα κι ασφαλώς πρέπει να βρεθούν λύσεις, ώστε να επιτευχθούν οι επόμενοι στόχοι.

Η Εθνική είναι εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ένας αποκλεισμός που ασφαλώς έχει πικράνε τους πάντες στην ομάδα. Παίκτες, τεχνικό τιμ και στελέχη. Μαζί και τον κόσμο που βλέπει ότι αυτή η Εθνική έχει ταλέντο, αλλά θα πρέπει να το συνδυάσει με αποτελέσματα σε μεγάλα ματς που οδηγούν στην επίτευτξη στόχων. Η Ελλάδα σε πέντε ματς δέχθηκε 12 γκολ. Φυσικά και είναι πολλά και κόστισαν έναν αποκλεισμό.

Όταν έχεις μέσο όρο παθητικό 2,4 γκολ ανά αγώνα, δεν μπορείς να ελπίζεις και σε πολλά.

Η Εθνική από τις 54 ομάδες που συμμετέχουν στα προκριματικά είναι μέσα στις 15 χειρότερες. Και σ' αυτές δεν βρίσκεται κάποια που είναι στα ίδια κυβικά. Είναι όλες εθνικές ομάδες χωρίς δυναμική. Για παράδειγμα, τα ίδια γκολ σε πέντε αγώνες έχει δεχθεί και το Λουξεμβούργο. Η Ανδόρα έχει δεχθεί 16, αλλά σε οκτώ αγώνες. Μέσο όρο παθητικό δηλαδή 2 γκολ, ενώ η Ελλάδα είναι στο 2,4. Σε έναν όμιλο χωρίς μεγαθήριο τύπου Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία.

Η γαλανόλευκη έχει ποιότητα σε όλες τις γραμμές, αλλά σ' αυτά προκριματικά πλήρωσε κάθε λάθος που έκανε. Με τη Σκωτία δέχθηκε δύο γκολ το Σάββατο σε σχετικά οργανωμένη άμυνα, ενώ γλίτωσε γκολ από ατομικά λάθη. Στη Γλασκώβη και την Κοπεγχάγη, αντίθετα, πληγώθηκε από τα ατομικά λάθη. Κυρίως.

Σε κάθε περίπτωση, αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, όση ποιότητά, όσο ταλέντα κι αν διαθέτει μεσοεπιθετικά, θα δυσκολεύει τη ζωή της στην προσπάθεια να βρεθεί σε μεγάλες διοργανώσεις. Όπως αναφέραμε το Λουξεμβούργο έχει δεχθεί τα ίδια γκολ, ενώ 17 ομάδες έχουν μεγαλύτερο παθητικό. Ορισμένες, όμως, σε περισσότερα παιχνίδια, αφού βρίσκονται σε όμιλο πέντε ομάδων.

Συνολικά, μία αγωνιστική πριν τη λήξη των προκριματικών, 42 εθνικές ομάδες έχουν καλύτερη αμυντική επίδοση από τη γαλανόλευκη.

Ας δούμε ποιες ομάδες έχουν δεχθεί περισσότερα γκολ από την Εθνική στην πορεία των προκριματικών και τον μέσο όρο.

ΟΜ. ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΜΑΤΣ Μ.0.