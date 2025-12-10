Η κλήρωση της Εθνικής Κ19 για την Elite Round του Euro

Η Εθνική Ελλάδας κάτω των 19 ετών θα αντιμετωπίσει τις Γερμανία, Αυστρία και Σουηδία για την Elite Round του Euro.

Οι όμιλοι της Elite Round

• 1ος όμιλος: Γερμανία, Αυστρία, Ελλάδα, Σουηδία

• 2ος όμιλος: Αγγλία, Πορτογαλία, Πολωνία, Σερβία

• 3ος όμιλος: Κροατία, Γαλλία, Νορβηγία, Ελβετία

• 4ος όμιλος: Τσεχία, Δανία, Βέλγιο, Λετονία

• 5ος όμιλος: Ουκρανία, Ρουμανία, Καζακστάν, Βόρεια Ιρλανδία

• 6ος όμιλος: Ιταλία, Τουρκία, Σλοβακία, Ουγγαρία

• 7ος όμιλος: Ισπανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Σλοβενία

Σύστημα διεξαγωγής: Η κλήρωση για την ελίτ φάση του UEFA European Under-19 Championship 2025/26 δημιούργησε επτά ομίλους για τα μίνι-τουρνουά, που θα καθορίσουν ποιοι θα ενωθούν με την οικοδέσποινα Ουαλία στους τελικούς. Στην Elite Round συμμετέχουν οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο της προκριματικής φάσης και η Ελβετία ως καλύτερη τρίτη. Αυτές οι 28 ομάδες κληρώθηκαν σε επτά ομίλους των τεσσάρων ομάδων και οι νικητές κάθε ομίλου θα συμπληρώσουν μαζί με την οικοδέσποινα Ουαλία τις ομάδες του τελικού τουρνουά. Η ελίτ φάση θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 31 Μαρτίου.

Τελική φάση: 28 Ιουνίου – 11 Ιουλίου 2026

Κλήρωση τελικού τουρνουά: Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026

Κλήρωση 1ης προκριματικής φάσης 2026-27: Με Πορτογαλία, Σερβία και Καζακστάν η Εθνική Ομάδα

Η κλήρωση του πρώτου γύρου του UEFA European Under-19 Championship 2026/27 καθόρισε τους ομίλους και στις δύο λίγκες του EURO U19, εγκαινιάζοντας τον δρόμο προς την τελική φάση των οκτώ ομάδων στην Τσεχία, καθώς ξεκινά η νέα μορφή της διοργάνωσης. Η Εθνική Ομάδα θα λάβει μέρος στον 6ο όμιλο της League A, τον οποίο συμπληρώνουν η Πορτογαλία, η Σερβία και το Καζακστάν.

Αναλυτικά η κλήρωση πρώτου προκριματικού γύρου 1 του EURO U19 2026/27

League A

A1: Βέλγιο, Σλοβενία, Σουηδία, Κύπρος.

A2: Ιταλία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Πολωνία, Σκωτία.

A3: Τσεχία, Φινλανδία, Ουκρανία, Εσθονία.

A4: Γερμανία, Αυστρία, Ισραήλ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

A5: Αγγλία, Κροατία, Ισπανία, Βουλγαρία.

A6: Πορτογαλία, Σερβία, Ελλάδα, Καζακστάν.

A7: Γαλλία, Ελβετία, Ουγγαρία, Ουαλία.

League B

B1: Δανία, Ρουμανία, Ανδόρα, Λιχτενστάιν.

B2: Τουρκία, Κόσοβο, Αρμενία, Γιβραλτάρ.

B3: Σλοβακία, Λευκορωσία, Λετονία, Άγιος Μαρίνος.

B4: Νορβηγία, Αλβανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα.

B5: Κάτω Χώρες, Νήσοι Φερόε, Βόρεια Μακεδονία, Μολδαβία.

B6: Βόρεια Ιρλανδία, Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν.

B7: Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Γεωργία.

Κριτήρια Πρόκρισης: Με την ολοκλήρωση του 1ου γύρου, οι ομάδες προκρίνονται ως ακολούθως:

Όλες οι ομάδες που κατετάγησαν πρώτες, δεύτερες και τρίτες παραμένουν στη League A για τον 2ο γύρο.

Όλες οι ομάδες που τερμάτισαν τέταρτες στη League A υποβιβάζονται στη League B για τον 2ο γύρο.

Όλοι οι νικητές των ομίλων της League B προβιβάζονται στη League A για τον 2ο γύρο.

Όλες οι ομάδες που κατετάγησαν δεύτερες, τρίτες και τέταρτες στη League B παραμένουν στη League B για τον 2ο γύρο.

Κάθε λίγκα αποτελείται από επτά ομίλους.

Καμία ομάδα δεν μπορεί να αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο με κάποια που αγωνίστηκε μεταξύ στον πρώτο γύρο.

Οι ομάδες που αγωνίστηκαν σε ομίλους των τριών ομάδων στον 1ο γύρο κληρώνονται υποχρεωτικά σε ομίλους των τεσσάρων ομάδων για τον 2ο γύρο.