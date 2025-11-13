Η εθνική Αγγλίας κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει την ιδανική προετοιμασία των ποδοσφαιριστών της εν όψει Μουντιάλ, φέρνοντας επανάσταση με μια... παντόφλα.

Αν οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, τότε η Αγγλία βάζει στο παιχνίδι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Τα Τρία Λιοντάρια έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο και δουλεύουν σκληρά για να παρουσιαστούν όσο πιο δυνατά γίνεται στα γήπεδα των ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να σηκώσουν ξανά το πιο βαρύτιμο των τροπαίων.

Την προετοιμασία τους, δε, την έχουν... τερματίσει. Όχι μόνο σε ό,τι κάνουν μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από αυτό, εξετάζοντας κάθε μεταβλητή. Η νέα μέθοδος που έχουν υιοθετήσει οι Άγγλοι για να παρουσιάζουν καλύτερους τους ποδοσφαιριστές τους βασίζεται σε μια... παντόφλα (ή μάλλον ένα mule). Πρόκειται για το μοντέλο Mind001 της Nike το οποίο οι διεθνείς υποχρεούνται να φορούν σε όλα τα team meetings, σε όλες τις διαλέξεις του Τούχελ.

This is major! 👀🧠



Nike has officially announced the Nike Mind 001 and Mind 002 — the brand’s first-ever neuroscience-based footwear, built to help athletes feel calm, focused, and present 🧘 pic.twitter.com/zgGyK95eFm — Nice Kicks (@nicekicks) October 23, 2025

Στη σόλα του βρίσκονται 22 ανεξάρτητα εξογκώματα από αφρό, που, βάσει ερευνών, ενεργοποιούν τα νεύρα και τους αισθητηριακούς υποδοχείς του πέλματος, με αποτέλεσμα να ενισχύουν την αντίληψη, τη συγκέντρωση και την οξυδέρκεια των παικτών στις στιγμές που ο εγκέφαλός του καλείται να καταναλώσει σημαντικές πληροφορίες για το εκάστοτε παιχνίδι ή τακτικές οδηγίες.

Θεωρητικά, κάθε πάτημα με το Mind001 δίνει μια διακριτή ανάδραση στο πέλμα, η οποία «ξυπνά» τις αισθήσεις. Το συγκεκριμένο υπόδημα χρησιμοποιείται και στο ζέσταμα ή σε ασκήσεις γυμναστηρίου και αποτελεί την τελευταία λέξη της νευροεπιστήμης στον χώρο των παπουτσιών. Διαθέσιμο στην αγορά αναμένεται να είναι από τις αρχές του 2026. Προς το παρόν η Αγγλία επωφελείται αποκλειστικά από τα οφέλη του.